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«Вычеркиваю из жизни»: экс-жена Прусикина прокомментировала его роман с Таюрской
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

«Вычеркиваю из жизни»: экс-жена Прусикина прокомментировала его роман с Таюрской

Анастасия Волоснова

Звезды

Бывшая жена солиста группы Little Big Ильи Прусикина Ирина Смелая, известная под псевдонимом Tatarka, обратилась к вокалистке группы Софье Таюрской, которая призналась в своем романе с Ильичом. Смелая опубликовала свое видеообращение в Instagram-аккаунте.

Таюрская подтвердила, что состоит в отношениях с Прусикиным в понедельник, 31 мая. По словам певицы, они долго сопротивлялись, считая, что для них это было необычно. Однако сначала Ильич развелся со Смелой, а затем Таюрская закончила отношения со своим молодым человеком.

В видеообращении Смелая заявила, что признание Таюрской стало концом их общения.

— Крайне жаль, но конкретно сегодня для меня перестал существовать один человек, который раньше был для меня очень близким, родным. Но после сегодняшних событий я вычеркиваю из своей жизни этого персонажа, — подчеркнула Смелая.

Она пожелала сопернице всего хорошего и возможности быстро разобраться со своими «психологическими проблемами».

Напомним, Прусикин и Смелая, несмотря на развод, вместе воспитывают сына Добрыню.

Ранее Софья Таюрская рассказала о своей борьбе с лишним весом.

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