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Специалисты назвали три ошибки, которые отнимают женскую силу

Специалисты назвали три ошибки, которые отнимают женскую силу

Михаил Алимов

Общество

Для женщины очень важна ее сила — существует мнение, что прекрасный пол энергетически сильнее мужчин в 16 раз. Однако у них есть некоторые привычки, которые отнимают и лишают женской силы.

Первая из них, это втягивание живота. Если вы с детства привыкли держать живот «подтянутым», то прекратите. Таким способом вы блокируете свой Хара — центр жизненной энергии. Вам стоит расслаблять живот на каждом выдохе и максимально расширять его на вдохе. Тогда вы получите много сил и сможете избавиться от ряда болезней.

Не смотрите сверху вниз на мужчин. И здесь не имеется в виду презрительный взгляд. Речь идет о ситуации, когда женщина сразу смотрит мужчине в глаза, а затем начинает опускать взгляд вниз. Так вы на уровне инстинктов включаете паттерн покорности. При встрече с противоположным полом сначала посмотрите на его ноги, затем проведите взглядом сверху вниз по всему телу и остановите его на точке между бровей. Это поможет вам обрести силу, данную с самого рождения.

Последнее, никогда не жалуйтесь на жизнь. Если вы сетуете на судьбу и прочие неприятности, вы только усугубляете ситуацию и заранее программируете худшее будущее. Для вас главное — иметь чувство собственного достоинства и удовлетворенность собой. Иначе мужчины будут смотреть на вас, как на объект, который можно использовать, сообщает Yogajournal.

Ранее психолог назвала пять признаков «женщины-пластыря».

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