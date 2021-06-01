Психолог дала советы, как правильно расстаться с мужчиной

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Клинический и когнитивно-поведенческий психолог Татьяна Додонова рассказала, какие правила стоит соблюдать, чтобы не травмировать мужчину при расставании.

Говорить о намерении прервать отношения всегда стоит лично, расставание по телефону или молчаливое игнорирование ни к чему хорошему не приведут, считает специалист.

— Очень важно делать это один на один, не по мессенджеру, не по смс и уж тем более не стоит молча исчезать. Да, это может быть тревожно, может быть волнительно, но это будет более бережно по отношению к партнеру, — отмечает она.

Не нужно обвинять мужчину в чем-то. Говорите о сложностях и причинах расставания от своего лица, описывайте чувства и переживания через призму вашего восприятия. Тогда мужчина потом не будет винить себя в произошедшем.

Никаких «давай останемся друзьями». Этим вы сделаете ему еще больнее, даже если испытываете чувство вины, не стоит продолжать общение.

— Это болезненная штука, потому что кто-то из пары будет чувствовать желание починить отношения, восстановить их. Лучше всего разорвать контакты и окончательно уйти из жизни человека, — считает Додонова.

Также эксперт считает, что следует максимально дистанцироваться после расставания, чтобы не напоминать о себе.

— Нужно постараться обособиться от бывшего партнера, отстраниться, чтобы не было триггеров. Заблокировать его в социальных сетях и перестать общаться с общими друзьями, — рассказывает психолог.

Если вы постарались максимально тактично и правильно прервать отношения, это не значит, что у вашего партнера все пройдет безболезненно. Ему будет грустно и неприятно, но вы должны это понять, как и то, что вы ничем не сможете ему в этом случае помочь.

— Мы не несем ответственность за эти переживания, ему придется что-то делать с этим самому. Мы не можем сделать ему проще и легче, — резюмирует специалист.

Также она предупредила, что необходимо бережно относиться к психике другого человека, но при этом уметь отстаивать личные границы, сообщает 5-tv.ru.

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