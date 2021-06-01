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Более 150 человек посетили два органа ЗАГС Москвы в рамках дней культурного наследия
Фото: Вечерняя Москва

Более 150 человек посетили два органа ЗАГС Москвы в рамках дней культурного наследия

Виктория Родимкина

Город
Россия, Москва, Малый Харитоньевский переулок, 10Карта всех событий

Более 150 человек посетили экскурсии во Дворце бракосочетания № 1 и Мещанском отделе ЗАГС, которые являются объектами культурного наследия Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе столичного Управления ЗАГС.

Мероприятия прошли в рамках празднования Дней исторического и культурного наследия.

— Каждую группу сопровождал профессиональный экскурсовод от Департамента культурного наследия Москвы. Посетители получили обширную информацию об исторических фактах и особенностях архитектуры особняков, а также проявили большой интерес к деятельности органов ЗАГС, — отметили в сообщении.

Во Дворце бракосочетания № 1 экскурсии состоялись 4 и 17 мая. Участникам мероприятия рассказали об особенностях архитектуры и раскрыли детали постройки.

Экскурсии в доме Долгова, в котором сейчас располагается Мещанский отдел ЗАГС, прошли 23 апреля и 28 мая, добавили в пресс-службе.

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