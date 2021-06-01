Экспорт детских игрушек из Москвы увеличился на четверть

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Столичные производители игрушек в первом квартале 2021 года экспортировали продукции на 13 миллионов долларов, что на 25,6 процента выше аналогичного показателя прошлого года. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, наибольший рост продемонстрировал экспорт набивных игрушечных животных, который увеличился в 3,5 раза. Сумма поставок составила 1,53 миллиона долларов.

— Лидерами по объему экспорта в денежном выражении стали товарные группы «Наборы игрушек» — сумма экспорта составила 2,99 миллиона долларов, прирост к аналогичному периоду прошлого года — 31,9 процента, а также «Пластмассовые игрушки и наборы для конструирования» — 2,70 миллиона долларов, рост составил 20,8 процента, — рассказал Владимир Ефимов.

Игрушки из Москвы закупают 46 стран мира, среди которых Литва, Италия, Великобритания, США и другие. В 2021 году в Казахстан поставили товара на 6,73 миллиона долларов, а в Беларусь — на 3,79 миллиона долларов.

Как отметил глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров, в этом году в топ импортеров впервые вошла Бельгия. За первый квартал года страна закупила товара на 1,07 миллиона долларов. Около 99 процентов от всего объема составили набивные игрушки.

В прошлом году столица стала лидером по объему экспорта игрушек из пластмассы и детских наборов для конструирования. Ей принадлежало 71,5 процента от общероссийского экспорта, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Ранее сообщалось, что московская продукция была продана в 151 страну мира на сумму 19,29 миллиарда долларов США в первом квартале 2021 года.

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