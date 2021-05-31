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Москва поставила свою продукцию в 151 страну мира за три месяца 2021 года
Фото: Михаил Колобаев / Комплекс градостроительной политики и строительства

Москва поставила свою продукцию в 151 страну мира за три месяца 2021 года

Полина Долганова

Город

Московская продукция была продана в 151 страну мира на сумму 19,29 миллиарда долларов США в первом квартале 2021 года. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, в сфере несырьевого неэнергетического экспорта на промышленный экспорт из Москвы приходится 18,43 миллиарда долларов, а на экспорт агропромышленной продукции — 862,67 миллиона долларов.

— Главные агропромышленные товары московских компаний — это шоколадные изделия, детское питание, — отметил заммэра.

Среди наиболее популярных промышленных товаров Ефимов перечислил неоптические измерительные и контрольные приборы, радиолокационную аппаратуру, низковольтные электрораспределительные устройства и другие.

Несырьевую неэнергетическую продукцию чаще всего приобретали Белоруссия, Китай и Великобритания.

Руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров со ссылкой на данные аналитиков центра «Моспром» добавил, что товары из группы несырьевого неэнергетического экспорта по итогам первого квартала текущего года экспортировали на сумму в 4,46 миллиарда долларов, передает официальный портал мэра Москвы.

Ранее выручка предприятий торговли и услуг в Москве выросла на 36,5 процента за три месяца.

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