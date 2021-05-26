Системная поддержка: Московское правительство выстраивает открытый диалог с предпринимателями

Старший инженер компании-резидента московского технопарка «Слава» Алексей Рябцев держит в руках катушку с проводом, сделанным на основе высокотемпературных сверхпроводников, который производит их предприятие / Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

26 мая, в среду, отмечается День российского предпринимательства. «Вечерняя Москва» узнала, как власти столицы поддерживают отечественный бизнес и помогают ему динамично развиваться.

На сегодняшний день в Москве насчитывается более 764 тысяч предприятий малого и среднего бизнеса (МСП). В этих компаниях занят каждый третий житель, работой обеспечены более 3,5 миллиона человек.

— По итогам 2020 года вклад МСП в экономику столицы составил более 560 миллиардов рублей от общего объема налоговых поступлений города, — сообщили в Департаменте предпринимательства и инновационного развития города Москвы.

Правительство города высоко оценивает труд предпринимателей и считает важным поддерживать и развивать компании. Речь идет как о финансовой помощи, так и о ресурсной. Например, в пандемию для предпринимателей были сформированы пять антикризисных пакетов. Мерами поддержки на конец апреля 2021 года охвачены почти 57 тысяч московских организаций. А на текущий момент по итогам заявочной кампании 2021 года комиссии одобрили 148 заявок на общую сумму 198,9 миллиона рублей.

— На примере работы правительства Москвы вижу, что чиновники пошли навстречу бизнесу, создав новую, синергичную модель работы с бизнесом, в которой люди слушают и слышат друг друга. Появился канал прямой коммуникации бизнес — власть, который сохранился и работает. Это большая ценность, которую надо сохранять, — отметила уполномоченный по защите прав предпринимателей в Москве Татьяна Минеева, подчеркнув, что благодаря сотрудничеству государства и бизнеса взят вектор на проработку системных, а не частных проблем.

— И вот результат: в индексе административного давления столица поднялась на 13-е место с 42-го, за год преодолев 29 позиций. Это значит, что предпринимателям стало легче работать и жить, — считает Татьяна Минеева.

Положительные изменения отмечают и сами компании. Одна из них работает в технопарке «Слава» и занимается производством проводов на основе высокотемпературных сверхпроводников — они значительно превосходят по своим функциональным свойствам традиционные провода на основе меди. А благодаря его техническим характеристикам можно решать задачи, ранее считавшиеся невыполнимыми, и создавать электротехнику с прорывными характеристиками. По словам заместителя генерального директора предприятия Светланы Мартыновой, власти Москвы действительно стали более открыты для бизнеса и готовы к диалогу.

— Мы с радостью пользуемся мерами поддержки, в прошлом году получили грант на экспорт, в этом году тоже подали заявку и ждем рассмотрения, — рассказала она. — А как резиденты технопарка получаем льготы.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

С 2016 года вклад субъектов малого и среднего бизнеса в экономику города вырос на 73 процента. За период с 2019 года в городе было зарегистрировано более 615 тысяч самозанятых. В прошлом году объем финансовой помощи вырос почти в 13 раз. Предпринимателям одобрено более 3 тысяч заявок на получение субсидий и грантов общей суммой порядка 3 миллиардов рублей.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Алексей Фурсин, руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы:

— Предпринимателям доступны 17 видов субсидий и грантов. Самыми востребованными стали субсидии для франчайзи, на участие в выставках, на продвижение продукции с помощью маркетплейсов и сервисов доставки еды, а также на экспорт. Также в прошлом году запущена программа льготного кредитования. Финальная ставка для предпринимателя по ней составляет 3–7 процентов. Такими условиями воспользовались 16,1 тысячи предприятий. В общей сложности они получили свыше 120,4 миллиарда рублей.

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