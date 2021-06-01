В Кремле ответили на вопрос о дате возобновления авиасообщения с Египтом

Фото: Администрация президента РФ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не назвал точной даты возобновления чартерного авиасообщения с Египтом, уточнив, что это решение остается за российским оперативным штабом.

— После того как будут сделаны все доклады в оперативный штаб правительства, именно штабом будет принято соответствующее решение, — уточнил представитель Кремля.

Дмитрий Песков также подтвердил информацию о том, что Хургаду и Шарм-эль-Шейх посетили российские специалисты, которые проводили там проверки.

Также пресс-секретарь президента не стал отвечать на вопрос о том, известно ли ему о результатах проверки аэропортов Египта.

Напомним, 23 апреля, стало известно о том, что Россия возобновляет авиасообщение с Египтом. Чартерные рейсы на курорты Красного моря Хургада и Шарм-эш-Шейх были запрещены в ноябре 2015 года после того, как в небе над Синайским полуостровом взорвался российский самолет, на котором туристы возвращались в Санкт-Петербург.

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