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Матвиенко заявила о необходимости системы поддержки талантливых детей в России
Фото: Пресс-служба Совфеда

Матвиенко заявила о необходимости системы поддержки талантливых детей в России

Виктория Родимкина

Внутренняя политика

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что в России необходимо создать федеральную систему выявления и сопровождения талантливых детей.

По ее словам, эта система должна сопровождать их «с детского сада до рабочего места».

— Важно выстроить систему сопровождения талантливых детей буквально с детского сада до вуза, до рабочего места, — сказала Валентина Матвиенко.

Она уточнила, что такая программа уже разрабатывается Курчатовским институтом совместно с Минпросвещения. При этом спикер Совфеда пояснила, что федеральная система будет основана на лучшем региональном опыте, сообщает РИА Новости.

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детиВалентина МатвиенкоСовет Федерации
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