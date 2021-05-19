Матвиенко заявила, что в России нет оснований для новых ограничений по COVID-19

Фото: Пресс-служба Совфеда

В России нет оснований для введения новых ограничений в связи с пандемией коронавируса. Об этом рассказала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в среду, 19 мая.

По ее словам, ситуация с коронавирусом в стране контролируется, локдаун и новые ограничения вводить не планируют.

Матвиенко уточнила, что введение дополнительных выходных в мае позволило не допустить в России ухудшения эпидемиологической обстановки, которая сейчас наблюдается в Европе и Азии.

— Могу твердо сказать, ссылаясь на аргументированные мнения специалистов и экспертов, что введение десятидневных каникул было оправданным и сыграло положительную роль и позволило России контролируемо войти в ситуацию ожидания возможного нарастания заболевания, — пояснила Матвиенко.

Она добавила, что для получения коллективного иммунитета россиянам стоит прививаться от коронавируса, пишет РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Центр имени Гамалеи разрешил производство «Спутника V» в Сербии.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Еще 2663 человека вылечились от коронавируса в Москве за сутки