Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Матвиенко заявила, что в России нет оснований для новых ограничений по COVID-19
Фото: Пресс-служба Совфеда

Матвиенко заявила, что в России нет оснований для новых ограничений по COVID-19

Анастасия Волоснова

Здоровье

В России нет оснований для введения новых ограничений в связи с пандемией коронавируса. Об этом рассказала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в среду, 19 мая.

По ее словам, ситуация с коронавирусом в стране контролируется, локдаун и новые ограничения вводить не планируют.

Матвиенко уточнила, что введение дополнительных выходных в мае позволило не допустить в России ухудшения эпидемиологической обстановки, которая сейчас наблюдается в Европе и Азии.

— Могу твердо сказать, ссылаясь на аргументированные мнения специалистов и экспертов, что введение десятидневных каникул было оправданным и сыграло положительную роль и позволило России контролируемо войти в ситуацию ожидания возможного нарастания заболевания, — пояснила Матвиенко.

Она добавила, что для получения коллективного иммунитета россиянам стоит прививаться от коронавируса, пишет РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Центр имени Гамалеи разрешил производство «Спутника V» в Сербии.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Еще 2663 человека вылечились от коронавируса в Москве за сутки

Валентина Матвиенкопандемиякоронавирус
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Лето как предчувствие: до июня осталось всего пять минут

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Если в пиве слишком много пены: отчего мы больше не дружим с Чехией

Анна Горбунова
Анна Горбунова

Почему меняется температура тела и при чем тут ковид

Галина Морозова
Галина Морозова

Где погулять: пять критериев, отличающих обычный парк от лесопарка

Майя Ломидзе
Майя Ломидзе

Пора на море: как сэкономить на летнем отдыхе

Алексей Рощин
Алексей Рощин

Агрессия и конфликты, которых нельзя избегать

Юрий Козлов
Юрий Козлов

Изгнать насилие из книг невозможно

Все мнения
О проекте