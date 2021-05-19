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Еще 2663 человека вылечились от коронавируса в Москве за сутки
Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

Еще 2663 человека вылечились от коронавируса в Москве за сутки

Виктория Родимкина

Город

В столице за минувшие сутки от коронавируса вылечились еще 2663 человека. Об этом сообщает оперативный штаб по мониторингу и контролю ситуации с коронавирусом в Москве в Telegram-канале в среду, 19 мая.

Всего от COVID-19 в городе вылечились 1 032 862 пациента.

За сутки в столице выявили 2096 новых случаев вируса, госпитализировали за 24 часа 1116 человек. Всего в Москве зафиксировано 1 145 196 случаев коронавируса. За сутки в городе скончался от инфекции 61 человек, всего в столице умерли от COVID-19 19 419 пациентов.

Еще 2663 человека вылечились от коронавируса в Москве за суткиФото: Оперштаб

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