Еще 2663 человека вылечились от коронавируса в Москве за сутки

Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

В столице за минувшие сутки от коронавируса вылечились еще 2663 человека. Об этом сообщает оперативный штаб по мониторингу и контролю ситуации с коронавирусом в Москве в Telegram-канале в среду, 19 мая.