ЦДМ в Москве сможет возобновить работу после устранения антиковидных нарушений

Фото: Денис Воронин / АГН Москва

Россия, Москва, Центральный административный округ, Тверской район, Театральный проезд, 5с1 Карта всех событий

Центральный детский магазин в Москве сможет возобновить работу после устранения нарушений противоэпидемических мер. Об этом рассказал первый заместитель руководителя аппарата мэра, руководитель департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк.

Ранее сообщалось, что в ЦДМ собралось множество людей из-за автограф-сессии с актерами фильма «Майор Гром: Чумной доктор». Ее пришлось отменить еще до начала из-за рисков распространения COVID-19. Позднее ЦДМ опечатали за нарушение мер против распространения коронавируса.

Алексей Немерюк отметил, что отсутствие подготовки к встрече стало «трагической ошибкой» администрации магазина.

— Действительно, большое количество москвичей и гостей столицы пришли в детский магазин, что и вызвало в последующем проверку Роспотребнадзора и привело сейчас к опечатыванию магазина. Как только они устранят все нарушения, которые выявил Роспотребнадзор, после этого они смогут восстановить свою работу, — подчеркнул Алексей Немерюк.

По его словам, ЦДМ также могут оштрафовать за нарушение мер против COVID-19, пишет ТАСС.

Ранее в Дептрансе Москвы опровергли сообщения о необязательном ношении перчаток в транспорте.

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