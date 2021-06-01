Стало известно, какие виды откроются с самого большого колеса обозрения в Европе

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Колесо обозрения «Солнце Москвы» появится возле Выставки достижений народного хозяйства в столице. Его посетителям станут доступны виды на городские парки, небоскребы «Москвы-Сити», пойму Москвы-реки и другие живописные места. Об этом рассказал руководитель компании «Колесо обозрения «Солнце Москвы» Денис Тетерин.

— С высоты аттракциона можно будет увидеть столичный мегаполис в радиусе 48 километров. То есть человеку удастся посмотреть на знаковые достопримечательности нашего города: территорию ВДНХ, «Сокольники», «Останкино», Ботанический сад, Живописный мост и многое другое, — объяснил Денис Тетерин.

В основе аттракциона будет находиться белая конструкция. Колесо будет состоять из 30 кабин. Все они будут оснащены системами отопления, кондиционерами, а также кнопкой, которая позволит связаться с оператором, отмечает РИАМО. Вместимость каждой кабины составит до 15 человек. Панорамное остекление, выполненное из высокопрочного стекла, позволит рассмотреть столицу без каких-либо преград. Высота колеса обозрения составит 140 метров. Это будет самый высокий аттракцион в Европе.

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