Центробанк опубликовал список компаний с признаками нелегальной деятельности

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Центробанк составил список компаний, у которых замечены признаки нелегальной деятельности. Об этом сообщается на сайте Банка России во вторник, 1 июня.

В перечень вошли свыше 1,8 тысячи организаций и интернет-проектов. Специалисты ЦБ пояснили, что публикация списка должна защитить интересы граждан. Это поможет своевременно предупредить потребителей о рисках.

Для выявления компаний с нелегальной деятельностью регулятор пользуется своей системой мониторинга. Также Банк России обращает внимание на обращения граждан и других компаний.

— Мы надеемся, что предание огласке имен таких организаций поможет потребителям избежать риска быть обманутыми и будет способствовать скорейшему очищению рынка от нелегальных игроков, — сказал заместитель председателя Центробанка Сергей Швецов.

Он также призвал россиян в случае контактов с мошенниками обращаться в полицию и в Банк России.

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