Банк России утвердил минимальный лимит на переводы через Систему быстрых платежей
Центробанк РФ установил минимальный лимит на переводы в Системе быстрых платежей (СБП). Об этом сообщила пресс-служба Банка России в понедельник, 31 мая.
Так, лимит на переводы в СБП не должен быть меньше 150 тысяч рублей в сутки. По данным пресс-службы, некоторые банки в стране на сегодняшний день стараются занизить суточные ограничения. Корректировка лимитов сделает переводы доступнее.
Помимо этого, с 1 апреля 2022 года участники системы должны будут обеспечить клиентам возможность оплачивать покупки и услуги через мобильное приложение «СБПэй».
СБП запустили в России более двух лет назад. С ее помощью россияне имеют возможность переводить друг другу деньги по номеру телефона, а также расплачиваться через QR-код.
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