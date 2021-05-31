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Банк России утвердил минимальный лимит на переводы через Систему быстрых платежей
Фото: moscow-live

Банк России утвердил минимальный лимит на переводы через Систему быстрых платежей

Виктория Родимкина

Экономика

Центробанк РФ установил минимальный лимит на переводы в Системе быстрых платежей (СБП). Об этом сообщила пресс-служба Банка России в понедельник, 31 мая.

Так, лимит на переводы в СБП не должен быть меньше 150 тысяч рублей в сутки. По данным пресс-службы, некоторые банки в стране на сегодняшний день стараются занизить суточные ограничения. Корректировка лимитов сделает переводы доступнее.

Помимо этого, с 1 апреля 2022 года участники системы должны будут обеспечить клиентам возможность оплачивать покупки и услуги через мобильное приложение «СБПэй».

СБП запустили в России более двух лет назад. С ее помощью россияне имеют возможность переводить друг другу деньги по номеру телефона, а также расплачиваться через QR-код.

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