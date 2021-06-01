Названы виды билетов на колесо обозрения «Солнце Москвы»

Фото: Сергей Шахиджанян / Вечерняя Москва

Посетить колесо обозрения «Солнце Москвы», которое установят возле ВДНХ, можно будет по любому из нескольких видов билетов. В их числе будут и льготные. Подробно об этом рассказал глава компании «Колесо обозрения «Солнце Москвы» Денис Тетерин.

Этот аттракцион станет одним из самых больших в мире, а также самым высоким на территории Европы. Его возведение будет завершено в 2021 году.

— Изначально мы решили отказаться от самого простого подхода — взрослого и детского билетов. Нами был применен дифференцированный подход, который был основан на нескольких параметрах: период и время проката (есть высокие и низкие часы посещения), категория билета (состав семьи и возраст детей), льготные категории, — объяснил Тетерин.

«Солнце Москвы» появится около южного входа на территорию ВДНХ. Вместе с аттракционом идет строительство многофункционального комплекса. Все объекты оснастят многоуровневой системой безопасности. В нее войдут система контроля управления доступом, охранно-тревожная сигнализация и охранное телевидение, а также круглосуточная физическая охрана, отмечает РИАМО. Безопасность на территории будут обеспечивать еще и кинологические службы.

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