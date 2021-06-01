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Москвичам рассказали, какие автобусные маршруты изменятся в начале июня
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Москвичам рассказали, какие автобусные маршруты изменятся в начале июня

Виктория Родимкина

Транспорт

В Москве в начале июня поменяются 22 автобусных маршрута. Часть из них поменяли или объединили, у некоторых поменяли номер — все это позволит москвичам сэкономить время в пути.

Так, с 1 июня поменяются маршруты № 57, 67, 119, 145, 189, 261, 315, 317, 330, 374, 388, 389, 444, 447, 457, 487, 494, 555, 572, 661, 845, 977, С5.

В свою очередь с 2 июня изменения коснутся маршрутов № 58, 73, 91, 391, 459, 464, 550, 622, 667, 688к, 691, П130, Т34.

Помимо этого, с 3 июня по другим маршрутам будут курсировать автобусы № 277, 294, 318. Жителей столицы призвали следить за изменениями при планировании поездок, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Ранее Департамент транспорта Москвы рассказал о новых коммерческих маршрутах в столице.

Читайте также: Маршруты автобусов на западе Москвы временно поменяют в связи со строительством станции БКЛ

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