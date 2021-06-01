Сергей Собянин и Михаил Мишустин осмотрели Центр акушерства и гинекологии имени Кулакова

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Россия, Москва, улица Академика Опарина, 4 Карта всех событий

Премьер-министр России Михаил Мишустин посетил Национальный медицинский исследовательский центр (НМИЦ) акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В. И. Кулакова.

В мероприятии также поучаствовали вице-премьер России Татьяна Голикова, министр здравоохранения России Михаил Мурашко и мэр Москвы Сергей Собянин.

Михаил Мишустин осмотрел центр и провел с членами кабмина и медработниками совещание, где они затронули вопросы развития детской медицинской помощи.

Глава правительства уточнил, что благодаря медикам перинатальных центров в стране удалось снизить младенческую смертность даже в год пандемии.

— Сейчас показатель в два раза ниже, чем 15 лет назад. Только в прошлом году удалось сохранить на 12 процентов больше жизней младенцев, чем годом ранее. А это сотни маленьких детишек, — сказал Михаил Мишустин.

В Центре имени Кулакова каждый год квалификацию повышают более 2,5 тысячи врачей. Помимо этого, специалисты консультируют коллег со всей страны.

Национальный медицинский исследовательский центр имеет в своем составе 61 клиническое подразделение и 25 научно-клинических лабораторий. Здесь работают свыше 2,8 тысячи человек, в том числе академики РАН, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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