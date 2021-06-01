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Эксперт оценил предложение Медведева о бесплатных детских креслах в такси
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Эксперт оценил предложение Медведева о бесплатных детских креслах в такси

Елена Фролова

Транспорт

Предложение заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева о бесплатных детских креслах в такси прокомментировал координатор движения «Стоп нелегал», советник профсоюза таксистов Евгений Грэк.

Эксперт считает, что в данной отрасли гораздо больше проблем, чем указал экс-президент России.

— Хотелось бы, чтобы Дмитрий Медведев обратил внимание на реально складывающуюся ситуацию. Аварийность увеличивается в геометрической прогрессии. Водители и пассажиры вступают в конфликты, устраивают перестрелки, драки, оскорбления, насилие. Большинство из этого приводит их к гибели. Детское кресло, на мой взгляд, не самая важная тема в этом ряду, — пояснил эксперт.

Он уточнил, что до 90 процентов рынка такси в России находится в нелегальном секторе. По его словам, так называемые агрегаторы предоставляют суррогат такси. Они не имеют ни одного собственного авто, не отвечают за безопасность пассажиров в пути, качество обслуживания и за самих водителей, отмечает ИА «НСН».

— То есть, если сейчас мы озадачим легальный сектор настоящих такси, чтобы они оказывали дополнительные услуги на бесплатной основе, то они окончательно умрут, не выдержав конкуренцию с нелегалами, — заявил Евгений Грэк.

Средняя цена на нормальное детское кресло, соответствующее требованиям безопасности, составляет от 20 тысяч рублей. Еще одним минусом данного предложения эксперт обозначил габариты сиденья для детей — оно занимает много места в багажнике. То есть это создаст определенные проблемы при выполнении других заказов с большим багажом.

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Дмитрий Медведевтаксидетское кресло
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