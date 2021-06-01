«Произошло непроизвольно»: Проклова объяснила, почему рассказала о домогательствах

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Российская актриса Елена Проклова объяснила, почему решила рассказать о домогательствах, с которыми она столкнулась со стороны взрослого мужчины, когда ей было 15 лет. Пользователи Сети предполагают, что человеком, которого описала Проклова, мог быть ныне покойный актер и режиссер Олег Табаков. Об этом артистка рассказала в эфире программы «Секрет на миллион» с Лерой Кудрявцевой.

Проклова считает, что проблема с домогательствами в обществе увеличивается. По ее словам, в современном мире люди могут свободно говорить о том, что происходит, а вот молчать — неправильно.

— Все произошло непроизвольно. Я прочла интервью актрисы, которая сейчас живет в Америке (Елена Антоненко), у нее была аналогичная ситуация с тем же человеком, о котором говорила я, — заявила Проклова в интервью Teleprogramma.pro.

После признания актриса поняла, что дело не в ней, и ее потрясла эта мысль.

— Получается, просто существует такой порок у мужчин, болезнь общества, вседозволенность, безнаказанность. Я по природе боец, и мне не очень важно мнение людей, которые рассуждают, правильно ли я поступила или нет. Я своей жизни не стесняюсь и могу откровенно говорить обо всем, что у меня происходит. Тем более если это может помочь кому-то, — подчеркнула звезда.

После откровений актрисы многие звезды признались в домогательствах. Среди них были Дана Борисова, Марина Орлова, Анна Калашникова и другие. Закрывать глаза на подобные инциденты Проклова считает почти преступным.

Ранее вдова Табакова прокомментировала обвинения Антоненко в адрес мужа.

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