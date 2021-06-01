Пенсия, цены на продукты и штрафы: что изменится в России в июне

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Несколько изменений в области законодательства ожидают россиян в первый летний месяц.

Цены на сахар и другие товары

Постановление российского правительства, регламентирующее заморозку цен на сахар, перестало действовать с 1 июня. Данный документ удерживал оптовую стоимость продукта на уровне 36 рублей за килограмм, а отпускную розничную — 46 рублей. Поэтому специалисты прогнозируют рост стоимости сахара. Помимо этого, ожидается, что увеличится цена на подсолнечное масло.

Вместе с тем с 5 июня и до осени будет ограничен экспорт гречихи и крупы из нее. Законодатели уверены, что это даст возможность предотвратить увеличение цен.

Начисление пенсий

С 1 июня откорректирован порядок начисления повышенной пенсии в нашей стране. Изменения касаются пенсионеров, что живут в северных регионах России. Дело в том, что при расчете размера выплат учитывается место жительства. Причем с июля гражданам придется единожды в год подтверждать свою постоянную регистрацию, если они хотят рассчитывать на повышенную пенсию.

Борьба с серыми SIM-картами

С началом лета усложняется процедура регистрации SIM-карт для компаний. К каждой купленной симке нужно привязать аккаунты сотрудников с помощью портала «Госуслуги». Данная мера связана с тем, что раньше большинство фирм-однодневок регистрировалось только ради получения неограниченного числа корпоративных SIM-карт. В дальнейшем их перепродавали или использовали в мошеннических целях, отмечает «Экономика сегодня».

Объяснение причины отказа в ипотечных каникулах

Кредитные учреждения обязаны озвучивать клиенту причину отказа в ипотечных каникулах. Согласно предположениям, данное нововведение даст возможность снизить число необоснованных отказов или навязывание банком собственных программ по реструктуризации долга.

Штрафы

Помимо вышеуказанного, с 1 июня начали действовать новые штрафы для водителей. Они касаются ремней безопасности. Это означает, что теперь автомобилистов будут наказывать рублем не только за непристегнутый ремень, но и за его неисправность или отсутствие. За подобное нарушение автолюбителю придется заплатить 500 рублей.

Штрафные меры будут применяться и в отношении забывчивых автомобилистов, которые не успели вовремя поменять шины в соответствии с сезоном года. То есть шипованная резина будет под запретом с июня по август включительно. Соответственно, летние шины нельзя использовать с декабря по февраль. Штраф — 500 рублей.

Закон о просветительской деятельности

С первым днем лета вступил в силу закон о просветительской деятельности. Основной его задачей является желание оградить молодежь от неблагоприятного влияния со стороны Запада. То есть в законе предусмотрен запрет на искажение истории в рамках просветительской деятельности, отмечает ФАН. Под табу попало и разжигание любых видов вражды.

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