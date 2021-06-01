Еще четыре временные велополосы появились в Москве

Фото: Денис Воронин / АГН Москва

Россия, Москва, Китайгородский проезд Карта всех событий

Четыре новых участка временных велополос появились в Москве. Об этом сообщили в столичном департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры во вторник, 1 июня.

— Магия выглядит так. Прошлой ночью в Москве появились еще четыре участка временных велополос — коллеги из Комплекса городского хозяйства нанесли их в Китайгородском проезде, на улице Лебедева, Мячковском бульваре и дублере Люблинской улицы, — отметили в Telegram-канале ведомства.

Видео: Telegram / Дептранс Москвы

Ранее сообщалось, что временные велополосы появились на пяти улицах Москвы.

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