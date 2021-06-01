Волонтерский штаб Евгения Попова подготовил для москвичей карты детского досуга

Фото: Екатерина Тихонова

Волонтерский штаб известного журналиста, ведущего телеканала «Россия 1» Евгения Попова подготовил карты мест детского досуга, расположенных в восьми районах Западного округа.

— На них отмечены парки, скверы, библиотеки, кинотеатры и досуговые центры, — рассказал Евгений Попов. — Родителям вместе с детьми остается только определиться со своими желаниями и выбрать место для интересного и полезного отдыха. Карту можно получить на мероприятиях у добровольцев. Кроме этого, ее можно скачать и на сайте волонтерского штаба popov2021.ru.

Одними из первых карты получили участники праздника, посвященного Международному дню защиты детей, который прошел в районе Филевский Парк.

Фото: Екатерина Тихонова

В ходе мероприятия тележурналист напомнил, что необходимо повышать социальный статус многодетных семей и эффективно помогать им в решении проблем. В частности, предоставить для них бессрочную льготную ипотеку. Это позволит решить жилищный вопрос — один из самых острых для многих семей.

— На протяжении многих веков в России большинство семей было многодетными. В советское время, по экспертным оценкам, более 40 процентов женщин воспитывали трех и более детей. Сегодня в Москве проживает около 150 тысячи многодетных семей. В таких семьях дети растут более самостоятельными, более приспособленными к жизни, сильными и целеустремленными. Вы делаете важное дело — воспитываете граждан нашей страны, — обратился телеведущий к присутствовавшим на мероприятии родителям.

На празднике Евгений Попов вместе с детьми участвовал в конкурсах, болел за маленьких участников соревнований.

— Задача взрослых — обеспечить им счастливое и радостное детство, развить стремление к творчеству и желание учиться. В этом случае дети будут чувствовать себя защищенными и расти с уверенностью, что могут достичь любых целей, — считает журналист.