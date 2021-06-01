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Волонтерский штаб Евгения Попова подготовил для москвичей карты детского досуга
Фото: Екатерина Тихонова

Волонтерский штаб Евгения Попова подготовил для москвичей карты детского досуга

Павел Гриднев

Общество

Волонтерский штаб известного журналиста, ведущего телеканала «Россия 1» Евгения Попова подготовил карты мест детского досуга, расположенных в восьми районах Западного округа.

— На них отмечены парки, скверы, библиотеки, кинотеатры и досуговые центры, — рассказал Евгений Попов. — Родителям вместе с детьми остается только определиться со своими желаниями и выбрать место для интересного и полезного отдыха. Карту можно получить на мероприятиях у добровольцев. Кроме этого, ее можно скачать и на сайте волонтерского штаба popov2021.ru.

Одними из первых карты получили участники праздника, посвященного Международному дню защиты детей, который прошел в районе Филевский Парк.

Волонтерский штаб Евгения Попова подготовил для москвичей карты детского досугаФото: Екатерина Тихонова

В ходе мероприятия тележурналист напомнил, что необходимо повышать социальный статус многодетных семей и эффективно помогать им в решении проблем. В частности, предоставить для них бессрочную льготную ипотеку. Это позволит решить жилищный вопрос — один из самых острых для многих семей.

— На протяжении многих веков в России большинство семей было многодетными. В советское время, по экспертным оценкам, более 40 процентов женщин воспитывали трех и более детей. Сегодня в Москве проживает около 150 тысячи многодетных семей. В таких семьях дети растут более самостоятельными, более приспособленными к жизни, сильными и целеустремленными. Вы делаете важное дело — воспитываете граждан нашей страны, — обратился телеведущий к присутствовавшим на мероприятии родителям.

На празднике Евгений Попов вместе с детьми участвовал в конкурсах, болел за маленьких участников соревнований.

— Задача взрослых — обеспечить им счастливое и радостное детство, развить стремление к творчеству и желание учиться. В этом случае дети будут чувствовать себя защищенными и расти с уверенностью, что могут достичь любых целей, — считает журналист.

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