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СМИ: Эд Ширан станет лицом TikTok
Фото: www.instagram.com / teddysphotos / аккаунт Эда Ширана в Instagram

СМИ: Эд Ширан станет лицом TikTok

Михаил Алимов

Звезды

Английский певец Эд Ширан (Ed Sheeran) подписал крупный рекламный контракт с социальной сетью TikTok. По условиям договора он станет рекламным лицом соцсети. Об этом сообщают британские СМИ.

— Эд подписал мегаконтракт с TikTok и недавно проводил съемки в Лондоне. Огромная удача — получить такую фигуру, как Эд, и все действительно в восторге от конечного результата. TikTok сейчас — огромная платформа для артистов, и Эд понимает это, — сообщает источник издания Sun.

Стало известно, что это лишь начало его возможного возвращения на сцену. Существует вариант, как отметили источники издания, что музыкант будет продвигать на платформе свое творчество.

Эд Ширан — один из наиболее коммерчески успешных исполнителей современности. Известность он приобрел в 2011 году после выхода сингла «The A Team», а в 2017 году поручил орден Британской империи за вклад в области музыки и благотворительности. Британский исполнитель также обладатель множества престижных мировых наград.

Ранее Кортни Кокс и Эд Ширан повторили танец из «Друзей».

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