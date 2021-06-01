«Держитесь, футболисты»: Ольга Бузова объявила, что станет арбитром на ЧЕ-2020

Фото: instagram/buzova86

Российская певица и телеведущая Ольга Бузова заявила, что начинает спортивную карьеру. На своей странице в Instagram звезда опубликовала фото в костюме спортивного судьи и написала, что выйдет на футбольное поле.

— Я возвращаюсь в футбол. Только теперь уже в качестве арбитра на чемпионате Европы по футболу. Не ожидали? А я могу все, не зря же я шесть лет сидела на трибуне, — отметила артистка.

Фото: Instagram.com/buzova86

Также Ольга Бузова призвала футболистов «держаться», поскольку у нее припасено много красных карточек.

Ранее Бузову заподозрили в алкоголизме после ее концерта в Волгограде. О том, что могло стать причиной необычного поведения певицы, рассказал психолог Дмитрий Ковпак.

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