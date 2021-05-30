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«Психоэмоциональный срыв»: психолог прокомментировал поведение Бузовой
Фото: instagram/buzova86

«Психоэмоциональный срыв»: психолог прокомментировал поведение Бузовой

Илья Ашуров

Звезды

Певицу и телеведущую Ольгу Бузову заподозрили в алкоголизме после ее концерта в Волгограде. О том, что могло стать причиной необычного поведения певицы, рассказал психолог Дмитрий Ковпак.

По мнению специалиста, в данном случае алкоголь лишь инструмент борьбы со стрессом. А причины внутреннего разлада стоит искать в жизни певицы. Вероятно, она испытывает экзистенциональный кризис.

— Этот кризис касается в первую очередь ее отношений с мужчинами, выстраивания личной жизни. И за этим уже стоит проблема смыслов, ценностей, которые она исповедует, — сказал Ковпак.

По мнению психолога, девушка рано приобрела славу и деньги, но в то же время упустила какие-то важные возможности своей жизни, в том числе ценности в сфере личных отношений.

— По ее поведению похоже, что Ольга винит во всем мужчин. Это такой психоэмоциональный срыв. Такое состояние знакомо каждому человеку, кто прошел через предательство или какие-то сложные жизненные обстоятельства, — добавил эксперт.

Психолог посоветовал Бузовой и всем людям, которые испытываю подобные трудности, постараться разобраться со своими жизненными ценностями и ориентирами вместо того, чтобы винить в происходящем окружающих, сообщает Пятый канал.

Ранее поклонников певицы возмутило ее поведение на концерте в Волгограде. Бузова вышла на сцену на час позже указанного времени, после чего стала странно себя вести. Артистка исполнила три песни, а затем ушла со сцены и стала неразборчиво говорить в микрофон.

На опубликованных в интернете роликах видно, что во время общения со зрителями Бузова заявила, что «ей 35 лет и она дура».

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психологповедениеОльга Бузова
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