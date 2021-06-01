Стивен Кинг рассказал, какой фильм ужасов напугал его больше всего

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Американский писатель Стивен Кинг рассказал, какой фильм ужасов напугал его сильнее всего. Автор произведений остросюжетных жанров заявил, что его впечатлил хоррор 1999 года «Ведьма из Блэр: Курсовая с того света».

Картина режиссеров Эдуардо Санчеса и Дэниэла Мирика повествует о группе студентов, которые решают снять документальный фильм, основанный на легенде о ведьме из Блэр. При бюджете 60 тысяч долларов лента заработала свыше 248 миллионов долларов. Так она стала кинопроектом с наиболее успешным соотношением расходов и доходов.

— Я был в больнице под обезболивающими, когда впервые увидел это кино. Сын принес мне кассету с записью и сказал: «Ты должен это посмотреть». На половине я не выдержал: выключите это! Это слишком жутко и странно! — сказал Стивен Кинг в интервью Dread Central.

Ранее актер Леонардо Ди Каприо опубликовал первый кадр из нового фильма Скорсезе.

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