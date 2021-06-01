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Стивен Кинг рассказал, какой фильм ужасов напугал его больше всего
Фото: facebook.com/StephenKingauthor

Стивен Кинг рассказал, какой фильм ужасов напугал его больше всего

Юлия Павлушова

Культура

Американский писатель Стивен Кинг рассказал, какой фильм ужасов напугал его сильнее всего. Автор произведений остросюжетных жанров заявил, что его впечатлил хоррор 1999 года «Ведьма из Блэр: Курсовая с того света».

Картина режиссеров Эдуардо Санчеса и Дэниэла Мирика повествует о группе студентов, которые решают снять документальный фильм, основанный на легенде о ведьме из Блэр. При бюджете 60 тысяч долларов лента заработала свыше 248 миллионов долларов. Так она стала кинопроектом с наиболее успешным соотношением расходов и доходов.

— Я был в больнице под обезболивающими, когда впервые увидел это кино. Сын принес мне кассету с записью и сказал: «Ты должен это посмотреть». На половине я не выдержал: выключите это! Это слишком жутко и странно! — сказал Стивен Кинг в интервью Dread Central.

Ранее актер Леонардо Ди Каприо опубликовал первый кадр из нового фильма Скорсезе.

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