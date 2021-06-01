Анчелотти назначили на пост главного тренера «Реала»

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Футбольный клуб «Реал Мадрид» объявил о назначении 61-летнего Карло Анчелотти на пост главного тренера команды. Соответствующая информация появилась на официальном сайте клуба.

Срок действия контракта не уточняется.

Итальянский специалист уже возглавлял «Реал» с 2013 по 2015 год. С его помощью мадридский клуб завоевал чемпионские титулы на Кубке Испании, в Лиге чемпионов и Суперкубке УЕФА.

До настоящего момента команду возглавлял французский тренер Зинедин Зидан. О его уходе официально стало известно 27 мая.

Ранее сообщалось, что неизвестные забросали камнями автобус футбольного клуба «Реал».

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