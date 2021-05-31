Антон Заболотный вернулся в московский ЦСКА

Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

Московский футбольный клуб ЦСКА подписал контракт с Антоном Заболотным, нападающим сборной России. Об этом сообщили в пресс-службе столичной команды в понедельник, 31 мая.

Контракт Заболотного рассчитан на три года.

— Антон — выпускник академии красно-синих. Армейский клуб он покинул в 2012 году, — говорится в сообщении на официальном сайте ЦСКА.

Игрок перешел на правах свободного агента. До этого он на протяжении двух лет выступал за ФК «Сочи». Всего за свою карьеру Антон Заболотный играл в восьми командах. Кроме того, он провел 12 матчей за сборную России и забил в них один гол.

Ранее полузащитник «Монако» и сборной России по футболу Александр Головин рассказал о трудностях жизни в Европе.

Читайте также: Руй Витория возглавил московский футбольный клуб «Спартак»