Антон Заболотный вернулся в московский ЦСКА
Московский футбольный клуб ЦСКА подписал контракт с Антоном Заболотным, нападающим сборной России. Об этом сообщили в пресс-службе столичной команды в понедельник, 31 мая.
Контракт Заболотного рассчитан на три года.
— Антон — выпускник академии красно-синих. Армейский клуб он покинул в 2012 году, — говорится в сообщении на официальном сайте ЦСКА.
Игрок перешел на правах свободного агента. До этого он на протяжении двух лет выступал за ФК «Сочи». Всего за свою карьеру Антон Заболотный играл в восьми командах. Кроме того, он провел 12 матчей за сборную России и забил в них один гол.
Ранее полузащитник «Монако» и сборной России по футболу Александр Головин рассказал о трудностях жизни в Европе.
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