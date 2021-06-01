«Хлебушек, водичка»: Бузова показала, что входит в ее райдер

Фото: instagram/buzova86

Российская певица и телеведущая Ольга Бузова решила показать, из чего состоит ее райдер для съемок. По словам звезды, он намного скромнее, чем многие себе представляют. Детали артистка рассказала в Instagram.

Фото: Instagram.com/buzova86

На кадрах в Stories Ольги Бузовой видно, что у девушки весьма скромные запросы. Организаторы оставили на столе ее гримерки всем знакомые продукты.

— Показываю вам свой ультрадорогой, уникальный райдер, чтобы ни у кого не возникало вопросов. Колбаса, фрукты. Но это просто потому, что сегодня первый день лета. Физалис, сыр, хлебушек, водичка... — отметила Ольга Бузова.

Певица добавила, что в райдер также входят халат, полотенца и влажные салфетки. Однако сами организаторы нередко оставляют ей конфеты в качестве комплимента.

Ранее Ольга Бузова рассказала о стоимости ремонта в квартире.

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