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Ростуризм предложил варианты замены туров после продления запрета на полеты в Турцию
Фото: Pexels

Ростуризм предложил варианты замены туров после продления запрета на полеты в Турцию

Полина Долганова

Туризм

Ростуризм предложил несколько вариантов замены туров после продления запрета на полеты в Турцию до 21 июня. Об этом во вторник, 1 июня, сообщила пресс-служба агентства.

Так, Ростуризм предлагает туроператорам и путешественникам, которые приобрели туры в Турцию, заменить направление на альтернативные варианты без изменения сроков запланированного путешествия.

Также туристы смогут рассмотреть вариант переноса сроков поездки с выбором другого места отдыха с сохранением денежных средств у туроператора.

Кроме того, все желающие смогут воспользоваться иными опциями, которые учитывают взаимные интересы обеих сторон.

Напомним, Россия продлила режим ограничения авиасообщения с Турцией до 21 июня 2021 года.

Читайте также: Россия возобновит авиасообщение еще с восемью странами с 10 июня

авиаТуризмТурция
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