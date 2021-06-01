Сборная России обыграла Белоруссию в матче ЧМ по хоккею

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Сборная России по хоккею обыграла национальную команду Белоруссии в заключительном матче группового этапа чемпионата мира в Риге.

Встреча завершилась со счетом 6:0.

На 1-й и 17-й минутах голы оформил Никита Нестеров. На 5-й минуте шайбу в ворота соперников забросил Эмиль Галимов. Также голами отличились Максим Шалунов (на 10-й минуте матча), Михаил Григоренко (на 11-й) и Дмитрий Воронков (на 53-й).

Ранее сообщалось, что сборная России по хоккею досрочно обеспечила себе выход в плей-офф ЧМ-2021. На данный момент российская национальная команда возглавляет турнирную таблицу в группе А и имеет в активе 17 очков. Белоруссия лишилась шансов на попадание в 1/4 финала и располагается на последнем месте в группе с 4 баллами.

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