Сборная России по хоккею досрочно обеспечила себе выход в плей-офф ЧМ-2021

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Основное время матча между сборными России и Швеции по хоккею на чемпионате мира в Риге завершилось со счетом 2:2. Таким образом, российская сборная досрочно обеспечила себе выход в плей-офф турнира.

В составе России отличились Антон Слепышев (53-я минута) и Александр Барабанов (53-я). Швеция ответила шайбами Йеспера Фредена (9-я) и Виктора Олофссона (56-я).

Победу в серии буллитов россиянам принес точный бросок форварда «Сент-Луиса» Владимира Тарасенко.

Сборная России с 14 очками в активе возглавила группу и гарантировала себе участие в четвертьфинале турнира. При этом команда Швеции с 10 баллами впервые в своей истории не смогла пробиться в плей-офф чемпионата мира (с момента, как приняли текущий формат плей-офф — с 1992 года — прим. «ВМ»).

Россияне в финальном матче групповой стадии ЧМ-2021 сыграют с командой Белоруссии во вторник, 1 июня.

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