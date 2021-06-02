«Страшно горжусь»: Асмус поздравила дочь с окончанием первого класса

Фото: instagram.com/asmuskristina

Актриса Кристина Асмус рассказала, что ее дочери Насте предстоят первые в жизни летние школьные каникулы.

Как написала звезда в своем Instagram, Настя закончила первый класс и получила статус второклассницы. Асмус отметила, что очень гордится дочерью и ее успехами — в том числе победой на математической олимпиаде.

Кристина Асмус также рассказала, что дочка является ее главным другом и лучшим собеседником.

Ранее психолог дала совет, как правильно организовать летний отдых ребенка.

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