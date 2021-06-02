Павел Деревянко объяснил нежелание сниматься в Голливуде

Фото: Сергей Киселев/АГН Москва

Актер Павел Деревянко рассказал, почему не стремится сниматься в голливудских фильмах — единственный опыт российской звезды в подобном проекте прошел неудачно.

В 2015 году Деревянко снимался в фильме «Кровавая леди Батори», продюсером которой выступил Хейден Кристенсер. Актер рассказал, что получив приглашение, обрадовался возможности сниматься в Румынии и улучшить знание английского языка.

В действительности иностранные партнеры Деревянко по съемкам говорили на английском слишком быстро, в итоге российский актер «только раздражался». Из-за постоянных мыслях о собственном акценте Деревянко не мог сосредоточиться на своей роли.

После этого опыта Деревянко решил не стремиться в голливудские проекты.

— Я решил, что мне это не нужно: где родился, там и пригодился. Гений — он в мелочах, так же, как и дьявол. Ты можешь показать все, на что ты способен, на русском языке, — рассказал актер «Пятому каналу».

Ранее сообщалось, что Павел Деревянко получает до 200–300 тысяч рублей за съемочный день.

Читайте также: Поклонники звезды «Домашнего ареста» перепутали его с Митей Фоминым