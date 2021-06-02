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Проект «Мобильный инспектор» запустили еще в восьми округах столицы
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Проект «Мобильный инспектор» запустили еще в восьми округах столицы

Виктория Родимкина

Город

Проект «Мобильный инспектор» запустили еще в восьми округах Москвы — Южном, Западном, Северном, Восточном, Юго-Западном, Юго-Восточном, Северо-Восточном и Зеленоградском.

Специалисты Госинспекции по недвижимости смогут проверить большую площадь территории с помощью электрических самокатов.

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов уточнил, что в рамках проекта «Мобильный инспектор», который в 2020 году запустили в пилотном режиме, специалистам Госинспекции по недвижимости удалось в десять раз расширить охват инспектируемых территорий, а также в 30 раз увеличить число обследованных объектов.

— После успешной апробации проекта принято решение масштабировать его еще на восемь административных округов столицы. Если проект хорошо себя зарекомендует, то мы распространим его на все оставшиеся округа, включая ТиНАО, — пояснил заммэра.

Электросамокаты развивают скорость до 25 километров в час, пояснил начальник Госинспекции по недвижимости Владислав Овчинский. По его словам, инспекторы каждый день экономят около трех часов.

Специалисты Госинспекции по недвижимости проводят проверки в нежилых зданиях столицы. Они предотвращают и пресекают все нарушения, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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