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Устройство расшифровки речи для слабослышащих протестировали на ВДНХ
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Устройство расшифровки речи для слабослышащих протестировали на ВДНХ

Виктория Родимкина

Город

В инфоцентре ВДНХ протестировали инновационное устройство расшифровки речи для слабослышащих «Чарли». Тесты проводились с 15 марта по 20 мая в рамках городской программы пилотного тестирования инноваций.

Гаджет с искусственным интеллектом преобразовывает речь в текст и отображает его на экране смартфона или планшета человека. Опробовать разработку смогли все желающие, после этого им предлагалось оставить отзыв. Устройство будет усовершенствовано в соответствии с пожеланиями первых пользователей.

Руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин отметил, что программа пилотного тестирования инноваций смогла объединить городские и коммерческие организации с компаниями — разработчиками.

— В ее базе больше тысячи инновационных решений, которые можно протестировать более чем на 120 московских площадках. Инновационные решения касаются 18 отраслей, включая образование, медицину, ретейл, производство и досуг, — сказал глава департамента.

По его словам, сегодняшний день завершено 66 пилотных тестирований, еще 37 находятся на стадии реализации. Алексей Фурсин уточнил, что более чем 300 компаний смогут проверить эффективность своих разработок, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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