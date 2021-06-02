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Астрологи назвали пять знаков зодиака, чья жизнь круто изменится летом
Кадр из фильма «Волк с Уолл-Стрит» / Paramount Pictures / 2013

Астрологи назвали пять знаков зодиака, чья жизнь круто изменится летом

Анастасия Колоскова

Общество

Лето, которое считается временем приключений, в этом году принесет много приятных сюрпризов некоторым знакам зодиака, позволив изменить жизнь к лучшему.

Овны с самого начала лета будут купаться в удаче. Если это еще не успели почувствовать все Овны, то в ближайшие дни представители этого знака зодиака начнут замечать приятные изменения в жизни.

Звезды защитят Близнецов от непредусмотрительных поступков, которые могли бы испортить положение дел. Вероятнее всего, этот знак ждет заметное продвижение в карьере, так что можно начинать подбирать мебель для нового кабинета.

У верящих в себя Львов получится все. Особенно удачными окажутся путешествия. И неважно, будет это заграничное турне или вылазка в другой район города.

В начале лета Весы рискуют оказаться перед выбором. Интуиция поможет принять верное решение, которое может быть не самым очевидным, но однозначно приведет к счастью.

Упорно трудившихся последние месяцы Козерогов ждет заслуженная награда. Их старания оправдаются. Это лето принесет перспективное предложение по работе или повышение зарплаты.

Ранее астрологи назвали топ-5 знаков, которые долго забывают свою любовь.

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