Немецкая Lufthansa отменила рейсы из Москвы и Петербурга во Франкфурт

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Немецкая авиакомпания Lufthansa отменила рейсы из Москвы и Петербурга во Франкфурт и обратно, запланированные на 2 июня. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя перевозчика в среду.

— Отменены рейсы Франкфурт — Петербург и Франкфурт — Москва и обратно, это разовый случай, — заявили в авиакомпании.

Там отметили, что отмена рейсов связана с «неполучением разрешения от воздушных ведомств».

Ранее, 31 мая, компания Air France отменила рейс из Парижа в Москву.

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