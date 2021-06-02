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«Денежек на алиментики нет»: мужа Макеевой высмеяли в Сети после рассказа о бизнесе
Фото: instagram/makeevan

«Денежек на алиментики нет»: мужа Макеевой высмеяли в Сети после рассказа о бизнесе

Анастасия Колоскова

Звезды

Новоиспеченный муж актрисы Анастасии Макеевой Роман Мальков решил развеять слухи о своей деятельности, блуждающие в СМИ, и, наконец, рассказал о своей профессии.

— Я пошел по стопам отца, который внес огромный вклад в развитие ЛСТК (легких стальных тонкостенных конструкций) в России, так что дальше успешно развиваем сию отрасль, — написал он в своем Instagram-аккаунте.

Подписчики супруга актрисы неоднозначно встретили его новую публикацию. Некоторые поддержали Малькова, пожелав ему успехов.

«Не обращайте на этих злопыхателей внимания, Роман. Счастья и долголетия вам с прекрасной Анастасией»; «Роман, молодец! Все четко и понятно. Не смогла бы Настя полюбить несостоявшегося в жизни человека»; «Молодец»; «Живи и кайфуй!»; «Пишите здесь о вашей работе, интересно», — написали они.

Однако другие подписчики в комментариях раскритиковали и высмеяли мужчину.

«Как-то не похожи вы на бизнесмена, бегаете как хвостик за Настей, деловые люди так себя не ведут»; «А имеете ли вы моральное право бросить четырех детей и заниматься своей личной жизнью?»; «Свой заводик есть, а денежек на алиментики нет....»; «Вы пошли по стопам отца... Отец вас тоже бросил в малолетнем возрасте?»; «Ну навешал лапши всем, есть ведь те, которые верят!»; «Я настолько крутой бизнесмен, что даже ремонтирую дачи», — написали фолловеры в комментариях.

Напомним, отношения Романа Малькова и Анастасии Макеевой развивались со скандалом. Бывшая жена обвинила Малькова в том, что он альфонс и не платит алименты на трех оставшихся с ней детей. Еще один ребенок от прошлого брака живет с ним.

Ранее Макеева в своем Instagram-аккаунте выложила видео, в котором она обменивается с Мальковым обручальными кольцами.

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супругмуж и женаличная жизнь
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