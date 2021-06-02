Телеканал 360 обновил свой логотип

Фото: 360tv.ru

Телеканал 360 стал одним из участников Петербургского международного форума (ПМЭФ-2021).

Мероприятие стартовало в Северной столице в среду, 2 июня. Среди первых свои достижения представил телеканал, презентовав публике новый логотип. Теперь вместо генератора цветных полос (ГЦП) лого обрамляет орбита. Это отражение эпохи времени, а также нацеленности канала на digital.

Основными его площадками на сегодняшний день являются мессенджеры, сайт, социальные сети и канал на YouTube, получивший в 2021 году «Золотую кнопку». Кроме того, на его TikTok подписано уже более четырех миллионов подписчиков, отмечает телеканал 360. Среди самых цитируемых интернет-СМИ и посещаемых пользователями в Московском регионе находится сайт 360tv.ru. Не менее популярными являются страницы канала в соцсетях Facebook, Instagram и «ВКонтакте».

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