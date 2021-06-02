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Рябков сообщил о подготовке к денонсации РФ меморандума об открытой суше
Фото: Пресс-служба Госдумы

Рябков сообщил о подготовке к денонсации РФ меморандума об открытой суше

Виктория Родимкина

Внешняя политика

Кабинет министров России готовит распоряжение о денонсации меморандума с США «О понимании в отношении открытой суши». Об этом заявил заместитель главы Министерства иностранных дел (МИД) РФ Сергей Рябков в среду, 2 июня.

В соответствии с этим документом для дальних поездок дипломатических работников по стране пребывания действует уведомительный порядок.

— На подходе распоряжение правительства о денонсации Россией меморандума об открытой суше, — сказал Сергей Рябков.

Замглавы российского МИД сообщил также о «некоторых моментах», которые Москва в закрытом режиме доводит до Вашингтона, передает ТАСС.

Ранее Сергей Рябков рассказал, что повестки дня России и США не совпадают перед встречей президентов Владимира Путина и Джо Байдена.

Читайте также: Совфед одобрил закон о денонсации Договора по открытому небу

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