«Детку таращит прилюдно»: Бузовой предрекли будущее Волочковой и Борисовой

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Блогер Рустам Солнцев эмоционально отреагировал на желание певицы Ольги Бузовой подать в суд на СМИ после концерта в Волгограде. По его мнению, на кадрах с мероприятия видно, что «детку таращит прилюдно», и она не уважает зрителей. В комментариях под роликом Бузовой предрекли будущее Даны Борисовой, которая лечилась от алкогольной и наркотической зависимости и балерины Анастасии Волочковой.

— Это очень некрасиво выглядит. Да, это бесплатное мероприятие, да, там было три с половиной калеки. Скажу банальщину, но это неуважение к зрителю. Оля устала от зрителя, ей все равно, но ее состояние… Неужели она так сильно перестала себя любить? Неужели жажда саморазрушения так сильна, что она перевешивает все ништяки от жизни, которые может получить Оля? Неужели все кончено? — задал блогер риторический вопрос.

Солнцев заявил, что пиарщик Бузовой даже издал книгу «о том, как крут», но он тоже в ответе за то, что певица так выглядит так на публике, как и ее продюсер.

— Ей не пора заканчивать с этой житухой, она молодая женщина с неплохим характером. Да, вокалистка хреновая, но человек неплохой! — отметил Солнцев на своем YouTube-канале.

Он призвал Бузову не множить абсурд и добавил, что падение может случиться с каждым артистом. В комментариях пользователи эмоционально отреагировали на заявления Солнцева:

«И таки да, это финиш Бузовой как проекта. И давайте перекрестимся! Волочковой она закончит на фотографиях с Джигурдой», «Бузовой надо лечится, как Дана Борисова лечилась. Она катится в пропасть, на нее противно смотреть», «Очень жаль Олю. Вот кто ей сейчас сможет помочь?»

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