Ширвиндт заявил, что в смерти Миронова присутствовала мистика

Фото: Официальный сайт Театра сатиры

Художественный руководитель Московского театра сатиры Александр Ширвиндт заявил, что в смерти актера Андрея Миронова присутствовала мистика. В 1987 году Ширвиндт находился рядом с Мироновым в Риге.

— Во-первых, в Ригу в тот раз он почему-то позвал всех, почему-то он хотел, чтобы тогда все к нему приехали. И второй мистицизм: когда все случилось, весь цвет мировой нейрохирургии собрался в Риге, — пояснил Ширвиндт.

Миронов знал, что страдал врожденной аневризмой. Врачи запретили ему испытывать физические нагрузки, передает МК.

Ранее Александр Ширвиндт рассказал о последних словах Андрея Миронова перед смертью.

СПРАВКА «ВМ»

Андрей Миронов родился в 1941 году. В 1974-м ему присвоили звание заслуженного артиста РСФСР, а в 1980-м — народного артиста РСФСР. Миронов снимался в таких известных фильмах, как «Бриллиантовая рука», «Обыкновенное чудо», «12 стульев» и многих других.

Во время гастролей театра в Риге на спектакле «Безумный день, или Женитьба Фигаро», не доиграв последнюю сцену, артист потерял сознание на сцене. Он умер, не приходя в сознание, на 47-м году жизни.

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