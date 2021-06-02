Объемы производства вакцины «КовиВак» увеличат более чем в четыре раза

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Объемы производства вакцины от коронавирусной инфекции «КовиВак», которая была разработана центром имени Чумакова, планируется нарастить в 4-6 раз. Это следует из данных центра, которые были представлены в среду, 2 июня.

— Перспективы производства на площадке центра имени Чумакова — примерно 10 миллионов доз, планируется нарастить производство в 4-6 раз, — показывают результаты исследования.

Помимо этого, разработчики заявили, что эффективность вакцины от коронавируса «КовиВак» составляет более 80 процентов. При этом заключительная фаза испытаний препарата пока не завершена, сообщает Интерфакс.

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