Паром «Адмирал Невельский» отправился в первый рейс на Сахалине

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Грузопассажирский паром «Адмирал Невельский» отправился в свой первый рейс на Сахалине. Его путь начался из порта Корсаков. Он проследует до Курильских островов.

До этого по указанному маршруту следовал лишь один теплоход. Новый паром обладает повышенным ледовым классом. Он приспособлен к всесезонному длительному плаванию. На борту этого судна могут разместиться около 150 человек, а в трюме — машины и другой груз. Корабль оборудован для маломобильных граждан.

— Этого события мы ждали несколько десятилетий и очень готовились к этому мероприятию, — поделился замминистра транспорта региона Максим Жоголев.

По его словам, с 1 июня было распродано свыше 100 билетов: часть пассажиров едет из Корсакова, часть присоединится к ним в пути следования по Курильску, Южно-Курильску. Кроме того, есть проданные билеты из Малокурильского, отмечает ОТР.

Первую остановку «Адмирал Невельский» сделает на острове Итуруп, потом он отправится через Кунашир и Шикотан. Кроме того, специально для этого маршрута в Санкт-Петербурге занялись строительством еще двух новых паромов. «Павел Леонов», согласно планам, прибудет на Сахалин до конца 2021 года.

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