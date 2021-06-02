Идею об ответственности для скупых алиментщиков прокомментировал юрист

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Изменения в правила выплаты алиментов могут внести в действующий закон в России. Законопроект предполагает введение ответственности за перевод слишком маленьких сумм вместо полного объема выплат. Инициативу прокомментировал юрист, управляющий партнер юридической компании Игорь Гашин.

— Принятие данного законопроекта станет большим прорывом. В настоящее время перевод мизерных сумм в счет алиментов является одним из способов ухода от уплаты полноценных алиментов, — пояснил эксперт.

Он объяснил, что из-за периодического поступления хоть какой-нибудь суммы, например, 100 рублей, сложно возбудить дело о неисполнении решения суда. Согласно закону, в действиях плательщика алиментов нет состава правонарушения. Это объясняется тем, что он платит столько, сколько может.

По мнению юриста, с технической точки зрения подготовить новые правила будет не сложно, отмечает «Радио 1». Для этого нужно будет внести несколько точечных корректировок. Зато в результате изобретательные плательщики алиментов не смогут больше экономить на содержании собственных детей, так как их будут ждать административная и уголовная виды ответственности.

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