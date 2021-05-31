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Россияне назвали необходимую на содержание ребенка сумму
Фото: pixabay.com

Россияне назвали необходимую на содержание ребенка сумму

Полина Долганова

Общество

Более трети россиян считают, что для достойного содержания одного ребенка необходимо 15–30 тысяч рублей в месяц, еще треть назвали сумму в размере 30–50 тысяч рублей. Информация следует из исследования банка «Открытие».

Отмечается, что, по мнению каждого пятого жителя России, для достойного содержания ребенка достаточно 50–100 тысяч рублей в месяц.

Восемь процентов респондентов считают, что 100 тысяч — это минимальная сумма для жизнеобеспечения своего ребенка.

Шесть процентов россиян заявили, что готовы потратить на ребенка 15 тысяч рублей, что ненамного превышает сумму прожиточного минимума в РФ.

В опросе принимала участие тысяча граждан России в возрасте от 18 до 65 лет, пишет РИА Новости.

Ранее в Совете Федерации РФ выступили с инициативой введения пособий для семей, не получающих назначенные им алименты.

Читайте также: Возраст семей, которые получат выплату при рождении ребенка, увеличили в Москве

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