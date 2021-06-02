Росавиация решила проблемы с полетами между Россией и Германией

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Проблема с отменами рейсов между Россией и ФРГ решена. Об этом в среду, 2 июня, заявил глава Росавиации Александр Нерадько на ПМЭФ.

— Все решено, — сказал руководитель в ответ на вопрос об отменах аварейсов компаний «Аэрофлот», S7 и Lufthansa.

Ранее, 1 июня, компания S7 приостановила свои полеты в Берлин. Позже свои рейсы из Москвы и Санкт-Петербурга отменила немецкая авиакомпания Lufthansa. Через некоторое время перелеты во Франкфурт и Мюнхен отменил «Аэрофлот», пишет РИА Новости.

Напомним, с 10 июня Россия увеличит число авиарейсов с Грецией, Белоруссией, Азербайджаном, Арменией, Узбекистаном, Таджикистаном, Египтом, Германией, Сербией, и Катаром.

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