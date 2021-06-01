РФ увеличит число авиарейсов с десятью странами с 10 июня

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С 10 июня Россия увеличит число авиарейсов с Грецией, Белоруссией, Азербайджаном, Арменией, Узбекистаном, Таджикистаном, Египтом, Германией, Сербией, и Катаром. Об этом рассказали в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Решение было принято на фоне улучшения ситуации с коронавирусом в данных странах.

На два раза в неделю увеличат число перелетов из Москвы в Афины. Один дополнительный рейс в неделю будут осуществлять из Москвы в Баку, Ереван, Доху, Ташкент и Душанбе.

Кроме того, до семи рейсов в неделю увеличится авиасообщение с Египтом по маршруту Москва — Каир и с Сербией по маршруту Москва — Белград. Количество авиарейсов из Москвы в Минск с 10 июня увеличат до десяти раз в неделю.

Также россияне смогут осуществлять международные перелеты в Германию по маршруту Москва — Мюнхен, пишет РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Россия возобновит авиасообщение еще с восемью странами с 10 июня.

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